Завод «Телемеханика» расширяет производство

Продукция нальчикского завода «Телемеханика» стала пользоваться еще большим спросом. Виктория Пешкова - сборщик одного из цехов предприятия. Трудится здесь полтора десятка лет – собирает микросхемы. Автоматизировать этот процесс невозможно: справиться с ним может только человек. Нужна особая аккуратность и внимательность. А вот остальная часть работы на предприятии, в основном, автоматизирована. Традиционная продукция «Телемеханики» - светофоры, системы управления дорожным движением, противолавинные пушки, системы автономного освещения и оповещения, которые питаются от солнечных батарей. «Телемеханика» - одно из крупнейших и старейших промышленных предприятий Кабардино-Балкарии. Входит в госкорпорацию «Ростех». Не останавливалось даже в годы перестройки. Сейчас завод не просто работает – постоянно развивается. К примеру, здесь уже наладили собственное производство SMD-элементов. Это миниатюрные части электронной схемы, которые вмонтированы в поверхность. Плату при этом не сверлят, то есть облегчен технологический процесс. Многие российские производители покупают такие компоненты в Китае. В Кабардино-Балкарии есть свои. Москва, Екатеринбург, Краснодар… «Телемеханика» отправляет продукцию во многие крупные города России. Из-за санкций не исключены сложности с поставкой отдельных комплектующих из-за рубежа. Однако решить эти вопросы можно, говорят на заводе. В сложившейся ситуации здесь видят не трудности, а перспективы. Единственное, за что здесь переживают, – цены на металл. Если стоимость железа не повысится – а сейчас государство делает для этого все возможное, удорожания заводской продукции в ближайшее время также быть не должно. Более того, в условиях импортозамещения специалисты «Телемеханики» говорят о значительном увеличении объемов производства.