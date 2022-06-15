Завод “Севкаврентген–Д” признан одним из лучших отечественных производителей рентгеновского оборудования

Высокоточный лазерный аппарат вырезает из металла любые формы будущих деталей. Процесс довольно быстрый и безопасный. Оборудование на заводе «Севкаврентген-Д» новейшее: это и обрабатывающие токарные и фрезерные центры, и комплексы для резки материалов, и различные прессы. Всеми станками управляют цифровые устройства, что практически исключает ручной труд. Гальванический цех: механизированная линия нанесения покрытий на стальные детали, что обеспечивает защиту от коррозии. Еще одна гордость завода – участок, где собирают электронные устройства для аппаратов и комплексов, а их здесь больше 30 видов – для рентгенологии, педиатрии, маммологии и других сфер медицины. К примеру, передвижной “Парус” - одна из последних разработок предприятия. Он позволяет обследовать лежачего пациента прямо в палате. В период пандемии коронавируса на него невероятно вырос спрос – не только в России, но и за рубежом. Несмотря на проблемы на рынке комплектующих из-за санкционного давления, производство на майском предприятии продолжают развивать. Сотни высококвалифицированных специалистов обеспечивают полный производственный цикл – от разработки дизайнерских решений до упаковки готовых аппаратов. Сейчас предприятие является одним из ведущих игроков на рынке сложного рентгеновского оборудования. Государство – на уровне страны и республики – поддерживает одного из флагманов промышленности. За годы существования – с конца 50-х – предприятие изготовило больше ста тысяч единиц продукции. Сегодня завод в Майском – в пятерке лидеров среди отечественных производителей медицинского рентгеновского оборудования.