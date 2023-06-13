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Завод «Севкаврентген-Д» перешел на принципы «бережливого производства»

Завод «Севкаврентген-Д» перешел на принципы «бережливого производства»

13.06.2023 | 16:08
Стенды, новые методички с расположением каждого инструмента- все это больше полугода используют специалисты «Севкаврентген-Д». Предприятие попало в нацпроект «Производительность труда» в октябре 22-го. Главная задача программы- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Такие изменения- огромный толчок не только к увеличению количества товара, но и качества. А главное- время производства уменьшилось в разы. На этом станке можно изготавливать разные детали. Нужно лишь его перенастроить. И если раньше этот процесс занимал 40 минут, то теперь - после внедрения инструмента быстрой переналадки - он сократился в пять раз - до восьми минут. В рабочее время операторы, рабочие, и отдел продаж изучают свое же производство: как его улучшить в короткие сроки и увеличить объем продукции. Так, например, сборочный цех поменял полностью не только методы, но и философию работы, рассказывает начальник технического отдела Батарбек Калоев. Здесь собирают большое количество деталей для разных мед приборов и отвечают за финальный результат. Если раньше, люди работали в режиме «конвейера» и делали много лишних движений, то теперь оператор может собрать большую часть одной детали, не отходя от своего рабочего места. Методика дает возможность не просто увеличить штат, но и сократить адаптацию на новом месте в несколько раз. В этом помогут новые рекомендации и оптимизированное рабочее пространство. Все инструменты- неотъемлемая часть принципов бережливого производства. Их то и преподают кураторы из федерального центра компетенций. Проект идет три года. Первый и самый важный этап идет первые шесть месяцев- сотрудников производства презентуют и обучают принципам бережливого производства. После, кураторы диагностируют оборудования в цехах и ищут слабые стороны. А дальше дело остается за малым- сделать так, чтобы механизм заработал правильно. В федеральном центре компетенций говорят, вступить в профильный нацпроект может любое предприятие несырьевой отрасли: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля. Из Кабардино-Балкарии в него вошли еще три проекта. На предприятиях могут проходить обучение и на базе Академии внешней торговли по программе «Лидеры производительности». После успешного завершения производство получит возможность пользоваться мерами господдержки. Ознакомиться со списком требований и подать заявку можно на сайте производительность. РФ   https://t.me/vestikbr
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