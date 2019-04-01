Завершить весь цикл весенне-полевых работ к 1 июня. Такую задачу поставили перед собой аграрии Кабардино-Балкарии — 2019.04.18





Напомним, яровой клин в целом по республике в этом году составит около 236 тысяч гектаров. В приоритете у растениеводов республики кукуруза на зерно. Она займёт более 145 тысяч гектаров. Следом идут технические культуры. Значительные площади отведены под картофель, овощи, а также кормовые. По оперативной информации пресс-службы Минсельхоза КБР, на сегодня яровые уже посеяны на площади около 30 тысяч гектаров, что почти в восемь раз больше аналогичного показателя прошлого года. Также аграрии республики произвели подкормку озимых зерновых на площади около 50 тысяч гектаров. Как сообщает профильное министерство, большой объём работ уже проведён и садоводами. В эти дни они заняты обработкой косточковых и семечковых культур высокоэффективными препаратами от болезней и вредителей. Параллельно практически во всех районах республики ведётся закладка новых современных садов интенсивного и суперинтенсивного типа.