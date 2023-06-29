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Завершился третий день турнира на «Приз Эльбруса»

Завершился третий день турнира на «Приз Эльбруса»

29.06.2023 | 11:07
Накануне завершился третий день турнира на «Приз Эльбруса». В финале в дисциплине «слалом» состязались мальчики и девочки от 12 до 14 лет. Соревнования прошли на  трассе «Гара-баши» – «Мир» на высоте почти четыре тысячи метров. Спортсмены были на старте  с самого раннего утра. Погода позволила это… Всероссийское первенство «Приз Эльбруса» традиционно организует  Федерация горнолыжного спорта страны. Проходит оно летом в Кабардино-Балкарии. В этом году участвуют больше 300 атлетов разного возраста из почти трех десятков регионов – от Мурманска до Камчатки. Более подробный материал о соревнованиях покажем сегодня в дневном выпуске Вестей в 14.30. https://t.me/vestikbr  
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