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Завершился региональный этап всероссийского конкурса на соискание премии «Экспортер года-2022»

Завершился региональный этап всероссийского конкурса на соискание премии «Экспортер года-2022»

30.03.2023 | 09:27
По итогам определили пятерку лучших. Это Терский завод алмазного инструмента – он победил в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». В сфере пищевой промышленности лидировало предприятие «Нальчик-сладость». Селекционно-семеноводческий центр «Отбор» стал лучшим в АПК. Научно-производственный центр «Антиград» -«Экспортер года в сфере высоких технологий», а компания «Сириус-М» - на первом месте в номинации «Прорыв года». Впереди у победителей регионального этапа – отбор на уровне СКФО и затем, возможно, – участие во всероссийском финале.   https://t.me/vestikbr
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