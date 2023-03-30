Завершился региональный этап всероссийского конкурса на соискание премии «Экспортер года-2022»

По итогам определили пятерку лучших. Это Терский завод алмазного инструмента – он победил в номинации «Экспортер года в сфере промышленности». В сфере пищевой промышленности лидировало предприятие «Нальчик-сладость».
Селекционно-семеноводческий центр «Отбор» стал лучшим в АПК. Научно-производственный центр «Антиград» -«Экспортер года в сфере высоких технологий», а компания «Сириус-М» - на первом месте в номинации «Прорыв года». Впереди у победителей регионального этапа – отбор на уровне СКФО и затем, возможно, – участие во всероссийском финале.
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