Завершено расследование по делу об избиении учителя





Завершено расследование уголовного дела об избиении учителя истории во втором лицее г.Нальчика. Следственное управление по КБР провело расследование в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 112 – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений. По словам старшего помощника руководителя СУ Следственного комитета РФ по КБР Мурата Багова, дядя одного из учеников из-за конфликта своего племянника с учителем истории, решил организовать его избиение. Для этого он пригласил одного из его друзей, вместе с ним они беспрепятственно вошли на территорию учебного заведения, где вызвали учителя с урока, после чего между ними завязалась драка, который инициировали обвиняемые. В ходе драки учителю были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинение средней тяжести здоровью. Уголовное дело уже передано в суд, начато его рассмотрение.