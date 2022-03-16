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Завершается строительство современной амбулатории в Черекском районе

Завершается строительство современной амбулатории в Черекском районе

16.03.2022 | 14:42
Согласно региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021-2022 годы» в селении Аушигер Черекского района завершается строительство новой амбулатории площадью 586,5 квадратных метра, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета в размере 33 миллиона рублей. Медучреждение рассчитано на поликлинический приём 35 пациентов в смену, а также дневной стационар на 20 мест. Медицинская помощь будет предоставляться по терапии, педиатрии, акушерству, гинекологии, хирургии и стоматологии. Вместе с главой администрации Черекского района Аланом Кульбаевым объект посетил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, он отметил, что строительство идет без перебоев, завершение которого планируется до конца марта. «В новом здании будут созданы все необходимые условия для оказания первичной и доврачебной медицинской помощи жителям Аушигера. Наша основная задача в рамках модернизации первичного звена - обеспечить повышение доступности и качества оказываемых медицинских услуг», подчеркнул министр. После завершения всех строительных работ амбулатория будет оснащена необходимым медицинским оборудованием, прилегающую территорию благоустроят. В работе нового объекта здравоохранения будет задействовано более 30 специалистов разного профиля. Все медицинские работники – местные жители, большей частью молодые специалисты.
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