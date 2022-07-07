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Завершается прием заявок для участия во Всероссийском грантовом форуме “Машук”

Завершается прием заявок для участия во Всероссийском грантовом форуме “Машук”

07.07.2022 | 16:21
Руслан Жидков – выпускник химико-биологического факультета КБГУ. В Северо-Кавказском молодежном форуме “Машук” участвовал в прошлом году. На реализацию авторского проекта “Медико-биологическая школа равных возможностей “Адаптол” получил грант в полмиллиона рублей. В проекте Руслан вместе с единомышленниками собрал около 200 старшеклассников. В их числе ученица шестой школы Нальчика Лаура Жилокова. После окончания учебы она планирует связать жизнь с медициной. С 2010-го “Машук” помогает инициативной молодежи воплощать полезные идеи в жизнь. В этом году произошло важное событие: форум сменил статус с Северо-Кавказского на Всероссийский. Ожидается две тысячи участников, и ключевой темой станет Год культурного наследия. Откроется масштабный диспут 13 августа в Пятигорске и пройдет в три смены, которые назвали “Наши открытия”, “Наши смыслы” и “Наша среда”. Участники получат возможность пройти образовательную программу, выполнить практические задания и пообщаться с представителями экспертного сообщества. Продлится “Машук” две недели. Заявки на участие принимают до конца этой недели на сайте автоматизированной информационной системы “Молодежь России”.   https://t.me/vestikbr
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