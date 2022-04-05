Заур Хапов назначен главным тренером московского футбольного клуба «Локомотив»

У московского футбольного клуба «Локомотив» - новый главный тренер. Им стал известный голкипер из Кабардино-Балкарии Заур Хапов. Профессиональная лицензия Хапова позволяет ему занимать такую должность. У нового наставника московских спортсменов большой опыт работы, в том числе в самом «Локомотиве»: свыше пяти лет он курировал вратарей основного состава и к тому же обучал молодежь. После назначения Заур Хапов обещал приложить все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол. Отмечу, что сейчас «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.