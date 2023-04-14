Заур Геккиев принял участие в заседании по политическим вопросам и международному сотрудничеству Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

Депутат Государственной Думы Заур Геккиев принял участие в заседании Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Совещание членов комиссии состоялось в рамках мероприятия весенней сессии МПА СНГ, которое проходит в Санкт-Петербурге 13 и 14 апреля.
Парламентариям был представлен доклад об итогах расследования военно-биологической деятельности США за пределами своей территории, в том числе и на Украине. Главный вывод комиссии заключается в том, что США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и, в в случае необходимости, производить и применять его за пределами национальной территории. Парламентарии приняли доклад к сведению и договорились о дальнейшей консолидации усилий в сфере биобезопасности.
В рамках заседания были также обсуждены другие вопросы сотрудничества Парламентов СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
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