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Заур Геккиев принял участие в заседании по политическим вопросам и международному сотрудничеству Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

Заур Геккиев принял участие в заседании по политическим вопросам и международному сотрудничеству Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

14.04.2023 | 11:17
Депутат Государственной Думы Заур Геккиев принял участие в заседании Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Совещание членов комиссии состоялось в рамках мероприятия весенней сессии МПА СНГ, которое проходит в Санкт-Петербурге 13 и 14 апреля. Парламентариям был представлен доклад об итогах расследования военно-биологической деятельности США за пределами своей территории, в том числе и на Украине. Главный вывод комиссии заключается в том, что США поддерживают и развивают способность создавать компоненты биологического оружия и, в в случае необходимости, производить и применять его за пределами национальной территории. Парламентарии приняли доклад к сведению и договорились о дальнейшей консолидации усилий в сфере биобезопасности. В рамках заседания были также обсуждены другие вопросы сотрудничества Парламентов СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом.   https://t.me/vestikbr
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