Заур Геккиев, Мухадин Кумахов и Таймураз Ахохов проинспектировали три объекта строительства в Нальчике

Этому историческому зданию Нальчика больше 100 лет, из них 60 здесь располагается вторая музыкальная школа. Сейчас в ней обучаются больше 400 детей. Сегодня объект проинспектировали депутат Госдумы Заур Геккиев, министр культуры республики Мухадин Кумахов и мэр столицы Таймураз Ахохов. Капитальный ремонт начали в этом году благодаря нацпроекту «Культура». Запланировали полную реставрацию фасада. Кровлю и полы, электропроводку, а также коммуникации заменят. Обновят систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. В планах и благоустройство внутреннего двора. Масштабные работы идут и в Танцевальном зале Нальчика. Многое уже сделано, рассказывает представитель подрядной организации. Для людей с ограничениями по здоровью в обновленном Танцзале создадут необходимые условия. В скором времени здесь появятся пандусы и лифт. А это будущий Центр культурного развития. Строится он в микрорайоне Искож. Площадь составляет - 4 тысяч квадратных метров.