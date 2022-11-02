Заур Геккиев и Мухадин Кумахов проинспектировали объекты культуры в Лескенском районе

В Анзорее идет капитальный ремонт Школы искусств, а в селении Озрек обновляют местный ДК. С ходом работ на стройплощадках ознакомились депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев и министр культуры республики Мухадин Кумахов.
История этого учебного заведения в Анзорее началась в 1954 году. Около 70 лет здесь работала общеобразовательная школа. Теперь в здании разместят школу искусств. Получать знания смогут дети со всего Лескенского района.
Здесь уже заменили кровлю и коммуникации, сделали перепланировку, завершают внутреннюю отделку. Депутат Госдумы Заур Геккиев, приехавший с инспекцией, подчеркнул: крайне важно сдать объект в эксплуатацию вовремя.
Работы в Анзорее планируют завершить в декабре этого года. Далее по маршруту – Озрек. Здесь начали строить ДК еще в 2000-х, но в эксплуатацию так и не ввели. Нацпроект “Культура” помогает завершить начатое. Сделать это должны в конце следующего года.
Инспектирующие уверены: объекты культуры в Анзорее и Озреке станут хорошей образовательной базой для детей и молодежи всего района.
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