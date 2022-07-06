Заслуженный тренер России по легкой атлетике Геннадий Габрилян удостоен ордена Дружбы

Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Целая группа спортивных деятелей удостоена государственных наград за обеспечение успешной подготовки атлетов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде и Паралимпийских играх в Токио.
Напомним, что именно в столице Японии в 2021-м воспитанница Геннадия Габриляна Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту с результатом 2,04 м. К тому же она – первая и пока единственная в истории трехкратная чемпионка мира в своей дисциплине.
В активе Лисицкене еще один уникальный рекорд – пять побед в престижной серии легкоатлетических турниров «Бриллиантовая лига». И здесь уроженка Прохладного также единственная в мире, причем среди мужчин и женщин.
Сама Мария всегда подчеркивает: столь невероятных высот она однозначно не смогла бы добиться без своего наставника Геннадия Габриляна.
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