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Заслуженный тренер России по легкой атлетике Геннадий Габрилян удостоен ордена Дружбы

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Геннадий Габрилян удостоен ордена Дружбы

06.07.2022 | 16:36
Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Целая группа спортивных деятелей удостоена государственных наград за обеспечение успешной подготовки атлетов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде и Паралимпийских играх в Токио. Напомним, что именно в столице Японии в 2021-м воспитанница Геннадия Габриляна Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту с результатом 2,04 м. К тому же она – первая и пока единственная в истории трехкратная чемпионка мира в своей дисциплине. В активе Лисицкене еще один уникальный рекорд – пять побед в престижной серии легкоатлетических турниров «Бриллиантовая лига». И здесь уроженка Прохладного также единственная в мире, причем среди мужчин и женщин. Сама Мария всегда подчеркивает: столь невероятных высот она однозначно не смогла бы добиться без своего наставника Геннадия Габриляна.   https://t.me/vestikbr
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