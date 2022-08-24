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Заслуженный тренер России Дмитрий Апатьев теперь будет работать в Академии спорта "5 колец"

Заслуженный тренер России Дмитрий Апатьев теперь будет работать в Академии спорта "5 колец"

24.08.2022 | 14:51
Цель - воспитать будущих чемпионов. Заслуженный тренер России Дмитрий Апатьев приехал в Кабардино-Балкарию. Раньше он трудился в Подмосковье, но с сентября, по приглашению Академии “Пять колец”, станет развивать спортивную гимнастику в Кабардино-Балкарии. Заслуженный тренер России Дмитрий Апатьев будет теперь жить и работать в республике. Раньше он трудился в Подмосковье, но отныне по приглашению Академии “Пять колец” станет развивать спортивную гимнастику в Кабардино-Балкарии. “Пять колец” открыли в 20-м году. Построили Академию спорта в Кенже на средства социально ориентированного бизнеса. Здесь есть новый зал, где Дмитрий Апатьев и собирается воспитывать чемпионов. В этом зале для занятий приготовили батут, канат, дорожку с препятствиями и перекладину. И еще один особо интересный снаряд, похожий на дирижабль. К обучению детей Дмитрий Апатьев приступит уже в сентябре. В секцию принимают с четырех лет. Тренер поделился достижениями своих воспитанников, с которыми работал в училище олимпийского резерва в Подмосковье. Дмитрий Апатьев рассказал, что в будущем здесь намерены построить более просторный зал для занятий гимнастикой, при этом наиболее оборудованный из всех, что есть в Кабардино-Балкарии. У этого вида спорта в республике появляются большие перспективы. https://t.me/vestikbr
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