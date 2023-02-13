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Заслуженный работник культуры КБР Светлана Моттаева отмечает 85-летний юбилей

Заслуженный работник культуры КБР Светлана Моттаева отмечает 85-летний юбилей

13.02.2023 | 17:49
Она считает себя везунчиком по жизни. Говорит, счастье, что нашла профессию, которая приносит удовольствие. Поэтесса, журналист, литературный критик… Светлана Моттаева и сейчас еще трудится. Редактором отдела газеты “Кабардино-Балкарская правда”. А начинала свой путь в журналистику на телевидении, когда цветного ТВ еще не было. Вспоминает, как-то пригласили в обком партии и предложили попробовать себя в новом направлении. Творчество Моттаевой широко известно, как в республике, так и за ее пределами. Она автор десяти поэтических сборников. Ее произведения вошли в школьные и вузовские учебники, в антологии и другие коллективные издания. Критики отмечают, стихи Моттаевой привлекают тематическим многообразием, образностью, глубиной восприятия человеческих отношений, общения с природой. Особенно ярко это проявилось в книгах “Тамга”, “Полнолуние”, “Черты”, “Вершины чувств”, “Сад камней”. Широкое признание журналисту принесли публицистические работы, многочисленные статьи, очерки, эссе. Они связывают литературу Кабардино-Балкарии с литературой народов России и стран СНГ, служат дальнейшему укреплению интернационального художественного слова. Моттаева активно занималась и переводами. Из-под ее пера на-балкарском в свет вышли произведения классиков русской литературы: Пушкина, Лермонтова, Ахмадулиной, кабардинских авторов: Бекмурзы Пачева, Нури Шогенцукова, Бориса Кагермазова, Ахмедхана Налоева, Лиуана Губжокова. Она также переводила поэтов ближнего и дальнего зарубежья. Светлана Моттаева – член союзов писателей и журналистов России, Международной федерации журналистов… Заслуженный работник культуры КБР, её деятельность отмечена многими государственными наградами.   https://t.me/vestikbr
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