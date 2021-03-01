Защиту исторической правды сегодня обсудили в парламенте КБР





Развитие системы исторического образования и исторической науки в Кабардино-Балкарии. Проблемы и задачи отрасли сегодня обсуждали в республиканском парламенте. Встреча представителей власти, научного и педагогического сообщества, а также общественников проходила в формате круглого стола. По словам председателя парламента Татьяны Егоровой , защита исторической правды – необходимая часть современной системы образования. А эти знания школьники должны получать из достоверных источников. И в первую очередь, на страже правды должны стоять историки и педагоги. Спикер возглавляет Совет регионального отделения Российского исторического общества.

Анзор Езаов, министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР, рассказал, что за последние три года повышением квалификации охвачены 698 учителей,в том числе учителей истории, а в 2020-м году – 200 человек. 30 человек прошли обучение по программам профессиональной переподготовки. Обучение учителей истории на курсах повышения квалификации проводится с привлечением педагогов-практиков преподавателей с учеными степенями.

Министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Анзор Курашинов говорил об исторически сложившемся братстве народов и о программах, которые сегодня его укрепляют и развивают. Среди них «Куначество» — проект, который уже охватил больше 300 семей республики.