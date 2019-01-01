Защитить потребителей от некачественных лекарств — 2019.10.31





Росздравнадзор по Кабардино-Балкарии призывает аптечные учреждения активнее подключаться к единой национальной системе «Честный знак». Из семисот пятидесяти зарегистрированных в республике профильных организаций пока присоединились 130. Напомню, с января 20-го года все лекарства в России подлежат маркировке. На каждую упаковку будет наноситься специальный код, по которому можно узнать всю информацию о производителе. К «Честному знаку» может подключиться любой желающий. Для этого достаточно установить программу на мобильный телефон. Что касается аптечных организаций, им необходимо закупить соответствующее программное обеспечение и специальные сканеры, которые считывают код лекарства и отправляют его оператору системы маркировки. Это позволит распознавать подпольные и некачественные лекарства, отмечают в Роснадзоре.