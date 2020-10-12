Защита от паводков и безопасный проезд к курорту Эльбрус

На реке Баксан завершают очередной этап уникальных в своем роде берегоукрепительных работ. Ведутся они вдоль федеральной трассы «Прохладный – Баксан – Эльбрус». Ее протяженность – 104 километра. Дорога является единственным маршрутом к всесезонному центру отдыха Эльбрус. Интенсивность движения здесь – более 5 тысяч машин в сутки. В 2018-м из-за выхода реки из берегов автодорогу несколько раз серьезно размывало. На время ее восстановления проезд приходилось закрывать, что создавало большие неудобства, как для местных жителей, так и для туристов. Проводимые сейчас берегоукрепительные работы исключат повторение подобных ЧС, отмечают строители.

Капремонт начался в ноябре прошлого года. За это время на участках федеральной трассы на глубину от 9 до 18 метров установили более тысячи буросекущих свай. Всего их должно быть около девяти тысяч. Они долговечны и максимально часто применяются в дорожном строительстве. Конструкции представляют собой спаянные в верхней части так называемыми ростверками скважины, которые объединяют сваи в единый монолит, залитый бетоном. Общая протяженность сооружений – почти 6 км. Дорожники трудятся одновременно на нескольких участках трассы.