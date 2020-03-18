Заседание комиссии по ЧС

Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в КБР. В совещании участвовали руководители министерств и ведомств, представители муниципалитетов. Обсуждены вопросы готовности к безаварийному пропуску паводков и селей, подготовки к весенне–летнему пожароопасному периоду. Рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций, состояние региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения КБР по сигналам ГО и ЧС. Муниципалитетам поручено проводить разъяснительную работу среди населения о недопущении сжигания сухой травянистой растительности в местах общественного пользования напомнив, что законодательством РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. В 2020-м Минприроды намечает руслорегулировочные работы на реке Нальчик в пределах Нартана и на реке Баксан – в пределах Заюково. Согласно проектно-сметной документации, на эти цели потребуется больше 620-ти миллионов рублей. На 2020 год утвержден перечень потенциально опасных объектов, находящихся на территории республики.