Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет





Пенсионный фонд России с этого года начинает рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии. Они будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года.

К 45-ти у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости. Кроме того, к этому времени люди начинают вплотную задумываться о том, что смогут себе позволить на склоне лет. В уведомлениях будет сообщаться, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере накоплений. Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, сколько он уже наработал и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов.