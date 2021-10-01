Запасы рудного золота в КБР поставили на государственный баланс





Запасы рудного золота на месторождении «имени Бориса Михайлова» в Кабардино-Балкарии поставили на государственный баланс. Об этом заявили в холдинге «Росгеология». Напомню, Гитче-Тырныаузское рудное поле было открыто в прошлом году.

По данным компании, это крупнейшее не только на Северном Кавказе, но и в Европейской части России месторождение золота, которое относится к федеральному фонду недр. Его объем превышает 87 тысяч тонн. Чистый доход за весь срок разработки рудного поля составит около 3 миллиардов рублей. Срок окупаемости инвестиций в проект – менее 7 лет. В Росгеологии считают, что здесь можно построить предприятие производительностью по добыче и переработке до 3,6 миллиона тонн руды в год. Это внесет существенный вклад в развитие экономики Кабардино-Балкарии. Сам участок расположен на высоте 2200 — 2600 метров в северо-восточной части Тырныаузского вольфрамомолибденового месторождения.