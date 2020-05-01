Зампред Правительства России Марат Хуснуллин провел сегодня в режиме видеоконференции заседание Президиума комиссии по региональному развитию

В его работе принял участие Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Обсуждены вопросы реализации мер по поддержке строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства и проектов строительства транспортных объектов. Региональным властям поручено не допускать задолженностей по оплате услуг ЖКХ бюджетными организациями. В ходе заседания Марат Хуснуллин также обратил внимание на важность комплексного подхода к улучшению жилищных условий граждан. Сюда входит и поддержка льготного ипотечного страхования, и достройка домов для дольщиков, и переселение из аварийного жилья. «Прошу вас оценить, что вы можете достроить в течение этого и следующего года и представить предложения», — обратился он к участникам селектора. Вице-премьер отметил и важность поддержки застройщиков.