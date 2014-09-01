Замминистра просвещения КБР подозревается в злоупотреблении полномочиями





Злоупотребление должностными полномочиями при освоении денег из бюджета – в таком преступлении подозревают заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. По версии следствия, в 19-м году замминистра утвердил документы на покупку мебели по заведомо завышенной цене. Затем подписал акты приема-передачи товара, несмотря на то, что поставщик на тот момент не в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства. В результате действий подозреваемого в рамках реализации госпрограммы заключили контракт на сумму больше семи миллионов 300 тысяч рублей. При этом завышение составило два миллиона 200 тысяч, говорится в релизе. Сейчас замруководителя Минпросвещения Кабардино-Балкарии продолжает работать в своей должности. Следствие продолжается.