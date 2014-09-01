Заместитель Генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в работе круглого стола «Большая маленькая ложь: как отделить правду от фейков»





Встреча прошла во Владикавказе в рамках Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ – Регион». В этом году престижный конкурс отмечает свой 20-летний юбилей. Для участников подготовлена насыщенная деловая программа – тренинги, семинары, круглые столы, презентации. Победителей выберут в 18 номинациях и двух тематических направлениях: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». Всего на конкурс поступило 428 работ. Напомним, 5-8 октября во Владикавказе проходят финальные мероприятия Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион».