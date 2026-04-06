Законопроект о повышении штрафа за шумный транспорт внесен в Госдуму

Законопроект о повышении штрафа за шумный транспорт внесен в Госдуму

06.04.2026 | 09:10
Громкость машин вновь в центре внимания… В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафа за превышение уровня шума для автомототранспорта. Взыскание за слишком шумную технику предлагают увеличить в пять раз: с 500 до 2500 рублей. По мнению разработчиков, действующие меры недостаточны. При эксплуатации авто хозяева нередко используют неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей. Некоторые также умышленно на большой громкости воспроизводят музыку через звукоусилители. Это нарушает тишину и покой окружающих не только в местах общего пользования, но и в домах и квартирах граждан, мешает их комфортному сну и отдыху. Слишком высокий уровень шума также может причинять вред здоровью.   https://t.me/vestikbr
