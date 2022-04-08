Законодатели регионов России обсудили проблемы организации детского отдыха

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в совместном заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по образованию и науке и Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам социальной политики, сообщает пресс-служба Парламента КБР. Предметом обсуждения стал вопрос о подготовке информации к заседанию Совета законодателей РФ по теме модернизации объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, включая вопросы подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 года. В своём выступлении Татьяна Егорова отметила, что вопрос, вынесенный на совместное заседание, актуален и для Кабардино-Балкарии, которая располагает благоприятными лечебно-оздоровительными и рекреационными условиями для организации полноценного отдыха и оздоровления детей. – На сегодня в республике осуществляют деятельность 19 организаций, предоставляющих услуги в сфере оздоровления, реабилитации и отдыха детей. В их числе базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр санаторного типа «Радуга», в котором обеспечиваются не только условия для отдыха и поддержания здоровья детей, но и внедряются и реализуются уникальные методики лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями глаз и прочими недугами с использованием как общих физиотерапевтических процедур, так и лечебной грязи, минеральной воды и других бальнеологических и климатических ресурсов. Центр функционирует в круглогодичном режиме и принимает детей из разных регионов России. Уже сегодня в центре «Радуга» отдыхают 35 ребят из Донецкой народной республики. В следующей смене для отдыха и оздоровления будет принята очередная группа детей из Донбасса. Расходы на указанные цели взяла на себя Кабардино-Балкария, – проинформировала коллег Татьяна Егорова. Спикер Парламента КБР подчеркнула, что в целом ежегодно различными формами отдыха и оздоровления охватывается около десяти тысяч детей Кабардино-Балкарии. Из них более семи тысяч – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, республика принимает ещё около семи тысяч ребят из других регионов России. – В 2022 году в оздоровительный период всеми формами отдыха и оздоровления планируется охватить более пяти тысяч детей. Общий объём средств, предусмотренный в бюджете КБР на указанные цели, составит более 185 млн рублей, – сообщила Татьяна Егорова. Говоря о состоянии инфраструктуры, спикер отметила, что она различается: есть объекты как в хорошем состоянии, так и требующие капитального ремонта. – Мы надеемся, что с нормализацией эпидемиологической ситуации полноценно заработают все наши лагеря, санатории, базы отдыха. Это даст нам возможность не только продолжить оказание услуг по детскому отдыху и оздоровлению, но и развивать это направление в благоприятных природных условиях нашей республики. Поэтому мы подготовили предложения по улучшению материально-технической базы оздоровительных учреждений, а также организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они нашли отражение в проекте постановления комиссии. Кроме того, думаю, нам стоит предложить Правительству РФ проработать вопрос возможных налоговых преференций для организации отдыха детей и включить такой пункт в проект постановления, что тоже помогло бы развитию летнего оздоровительного отдыха, – резюмировала выступление Председатель Парламента КБР. С различными предложениями на заседании выступили депутаты Госдумы ФС РФ, представители региональных законодательных органов. В частности, участники заседания предложили Правительству РФ при разработке федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах РФ объектов для отдыха детей и их оздоровления за счёт средств федерального бюджета, начиная с 2023 года обеспечить равный доступ всех регионов по аналогии с программой школьного питания, учитывать климатические особенности при установлении нормативов финансирования модернизации инфраструктуры, разработать типовые проекты строительства модульных конструкций, а также центров отдыха и оздоровления круглогодичного использования, рассмотреть возможность создания по одному базовому центру в каждом субъекте РФ. Среди предложений – принятие нормативно-правового акта о софинансировании отдыха детей от семи до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, из федерального бюджета, начиная с 2022 года, а также рассмотрение возможности увеличения доли возмещения фактических затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на развитие инфраструктуры, модернизацию материально-технической базы. Прозвучавшие предложения будут обобщены и вынесены на заседание Совета законодателей, которое состоится 26-27 апреля 2022 г.