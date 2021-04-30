Заявление на прохождение медико-социальной экспертизы теперь можно подать онлайн





Подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы теперь можно на портале госуслуг, сообщили в Минтруде России. Новый сервис запустили совместно с министерством цифрового развития.

С человеком, который оставит на портале заявление, свяжется сотрудник бюро экспертизы, чтобы уточнить время, удобное для посещения. Но до конца этого года появится сервис «электронная регистратура», и люди сами смогут выбирать час визита. Сейчас в силе временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности без личного присутствия. Он будет действовать до начала октября. Если группу оформляют впервые, то ее присвоят на основании медицинских документов. Для тех, кому особый статус установили раньше, инвалидность автоматически продлят вместе с программой реабилитации. В режиме онлайн можно будет также получить справки и копии документов, которые выдает бюро медико-социальной экспертизы.