Зафиксировать весь стаж в электронные трудовые книжки

Работники смогут включить в электронные трудовые книжки записи о своей трудовой деятельности за всю жизнь. Об этом стало известно на заседании правительства страны.

Изменения в закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования федеральный кабинет министров уже рассмотрел. Поправки расширяют возможность использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений. Начиная со следующего года, каждый россиянин сможет внести в электронную книжку информацию о своем стаже за все периоды, а не только с января 2020-го, как делают сейчас. Для этого необходимо направить заявление в Пенсионный фонд. В дальнейшем сделать такую запись можно будет также с помощью Единого портала госуслуг.