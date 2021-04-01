Задержаны подозреваемые в совершении дистанционного мошенничества





Оперативники Кабардино-Балкарии задержали подозреваемых в совершении дистанционного мошенничества. Злоумышленники представлялись продавцами крупного рогатого скота, предлагали гражданам произвести предоплату, а затем не выходили на связь. Пятого марта жительница Баксанского района обратилась в Управление МВД России по Нальчику. Женщина заявила, что хотела купить по объявлению крупный рогатый скот и перевела владельцу предоплату размером в 20 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемых. Ими оказались 34-летний уроженец Свердловской области и его супруга 22-х лет. Обоих задержали в Саратовской области и доставили в Нальчик. Сейчас они дают показания.