За звание лучшего педагога в КБР поборются три десятка конкурсантов

Смотр профессионального мастерства в столице республики проводят около 30 лет. В 2023-м, который в России объявлен Годом педагога и наставника, за звание лучшего поборются три десятка конкурсантов. Они представляют практически все образовательные учреждения города. На муниципальном этапе учителя проведут открытые уроки и мастер-классы.
Начальный этап всероссийского конкурса продлится две недели. Имена нальчикских педагогов – победителей в каждой из номинаций – объявят торжественно. Произойдет это 27-го марта.
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