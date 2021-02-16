«За здоровье и безопасность наших детей» — так называется межведомственная акция против наркотиков, которая проходит в республике





Городской этап завершила встреча в девятой школе Нальчика. Акцию организовали представители министерств внутренних дел, просвещения, здравоохранения, культуры, спорта и по делам национальностей. Участвуют и общественники. В школах, детских домах и интернатах проводят профилактические беседы, уроки здоровья, классные часы. Показывают презентации, фильмы и видеоролики… На этот раз побеседовать с подростками пришли представители духовенства, спортсмены, правоохранители и ветераны боевых действий в Афганистане.

Акцию о вреде наркотиков продолжат и в других учебных заведениях – теперь уже в районах Кабардино-Балкарии. Завершится она в середине мая.