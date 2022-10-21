За три года действия программы “Земский доктор” в КБР трудоустроено больше ста медработников

Кабардино-Балкария – в лидерах по реализации программы “Земский доктор”. Об этом сообщили в Минздраве России на еженедельном селекторном совещании. За три года действия программы в селах республики трудоустроены больше ста медиков.
“Земский доктор” продолжает свое развитие. В нынешнем году в сельской местности должны заработать еще 29 специалистов, кстати, не только врачей, но и представителей среднего медперсонала. Каждому положена единовременная выплата.
По плану этого года уже трудоустроены 19 врачей и семь фельдшеров скорой помощи в амбулаториях Баксанского, Терского, Майского, Урванского, Лескенского, Зольского и Прохладненского районов. Еще три вакансии врачей должны “закрыть” до конца декабря.
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