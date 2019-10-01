За то, что пытался дать взятку… В Майском районе возбудили уголовное дело в отношении одного из водителей, который хотел откупиться от сотрудников автоинспекции — 2019.10.01





Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в сентябре этого года житель Майского отказался от медицинского освидетельствования, которое позволяет выяснить, пьян ли автомобилист. На следующий день после того, как был подготовлен административный материал, мужчина пришел в отделение полиции и предложил «договориться» за 10 тысяч рублей. На нерадивого водителя завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.