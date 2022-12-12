За сутки в Зольском районе восстановили больше 30 упавших опор и устранили около сотни обрывов проводов. Коммунальщики бросили все силы, чтобы в короткие сроки вернуть электроэнергию в жилые дома и на социально значимые объекты. Так, например, работы в Малке сегодня начали с раннего утра.
В аварийных работах по всей республике задействованы больше 500 специалистов, в том числе из соседних регионов. Они оснащены всеми необходимыми ресурсами и спецтехникой.
С 5 декабря энергетики уже устранили полторы тысячи обрывов проводов в трех районах. В Баксанском частично вернули электроснабжение в четырех населенных пунктах, в Чегемском - полностью.
По словам специалистов, такие аварийные ситуации в сезон холодов в этой местности – не редкость. По данным МЧС, неблагоприятные погодные условия продлятся вплоть до 13 декабря.
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