За сутки в республике выявили еще 90 заболевших коронавирусом, выздоровели 127





Такие данные приводит региональный оперштаб. Общее количество инфицированных за все время – больше 11800. Число тех, с недугом уже справился, – почти 8800. От последствий ковида за сутки скончались трое: двое мужчин из Сармаково и Нальчика 38-го и 40-го годов рождения и женщина 48-го года из Майского. В условиях стационара по-прежнему лечатся больше полутора тысяч пациентов, в том числе те, у кого исследования на коронавирус дали отрицательный результат. В реанимациях помощь получают 90 человек. Тестов провели уже свыше 270 тысяч, за сутки – около полутора тысяч. Медики напоминают, что инфекция особо опасна для людей старше 65-ти, а также для тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом. Им рекомендовано по возможности оставаться дома. Все жителям необходимо носить маски в общественных местах, часто мыть руки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию. Если появились признаки простуды, вызывайте врача на дом.