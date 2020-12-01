За сутки в республике выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом





Там отмечают, что каждый день стали делать кратно больше тестов, потому повысилась выявляемость. Всего исследований уже провели без малого 315 тысяч и 3200 – за сутки. Медицинскую помощь сейчас получают 2255 жителей. Больше половины лечатся в госпиталях. Это в том числе и те, у кого тест на коронавирус дал отрицательный результат. 88 пациентов в реанимациях. От последствий ковида скончались еще двое: нальчанка 61-го года рождения и пятидесяти однолетний мужчина из Атажукино. В республике по-прежнему работают девять госпиталей особо опасных инфекций. Одновременно они готовы принять больше 1800 человек. Отмечу, что вот уже три недели количество ежедневно выздоравливающих существенно превышает число зараженных. За минувшие сутки с недугом окончательно справились 118 жителей. Всего выздоровевших – почти 11 тысяч. В республике продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Соблюдать меры профилактики медики рекомендуют настоятельно. Напоминают, что в зоне повышенного риска – представители старшего поколения и страдающие хроническими заболеваниями, которые на фоне ковида могут обостряться. Таким людям по возможности лучше оставаться дома.