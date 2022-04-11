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За сутки огнеборцы Кабардино-Балкарии 18 раз реагировали на тушение сухой травы

За сутки огнеборцы Кабардино-Балкарии 18 раз реагировали на тушение сухой травы

11.04.2022 | 14:32
С начала 2022 года на территории Кабардино-Балкарской Республики зарегистрировано 140 случаев горения сухой травянистой растительности. За прошедшие сутки огнеборцы 18 раз реагировали на тушение сухой травы, сообщает пресс-служба МЧС по КБР. Практически всегда пожары происходят по вине человека. Люди забывают о той опасности, которая может произойти от оставленного без присмотра костра, брошенной непотушенной сигареты или спички. Сухая растительность может легко воспламениться, а под воздействием ветра огненная стихия может нанести значительный материальный ущерб, перейти на жилые и промышленные объекты, а самое главное может привести к гибели людей. МЧС России проводит ежесуточный спутниковый мониторинг очагов загорания, в том числе и на территории республики. За прошедшие сутки в КБР зафиксировано 20 термоточек, из которых 12 подтвердились. С начала 2022 года за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой травянистой растительности составлено 8 протоколов, виновные лица привлечены к административной ответственности.
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