За сутки новых случаев заражения – 16, окончательно победили недуг еще 22 человека


Ситуация с коронавирусом в Кабардино-Балкарии продолжает оставаться стабильной, свидетельствуют данные оперштаба. Общее число зараженных – около 6200, больше 90 процентов из них уже выздоровели. В условиях стационара лечатся 227 пациентов. Это и те, у кого диагноз подтвердился, и те, у которых тест на коронавирус дал отрицательный результат. Специалисты продолжают ежедневно тестировать людей, у которых высока вероятность заражения. За сутки провели свыше тысячи таких исследований. Медики при этом уточняют: по-прежнему необходимо соблюдать меры профилактики, потому что коронавирус все еще распространяется в республике.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.14

— Нобэ Куржы-Абхъаз зауэм хэк1уэдахэм я фэеплъ махуэщ.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.08.14

— Республиканы экономика айныу министерствосу 2020-чы жылны биринчи жарымыны эсеплерин чыгъаргъанды.

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.14

— СКФО получит почти 3, 5 млрд руб. на поддержку медучреждений во время пандемии.

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