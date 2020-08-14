За сутки новых случаев заражения – 16, окончательно победили недуг еще 22 человека





Ситуация с коронавирусом в Кабардино-Балкарии продолжает оставаться стабильной, свидетельствуют данные оперштаба. Общее число зараженных – около 6200, больше 90 процентов из них уже выздоровели. В условиях стационара лечатся 227 пациентов. Это и те, у кого диагноз подтвердился, и те, у которых тест на коронавирус дал отрицательный результат. Специалисты продолжают ежедневно тестировать людей, у которых высока вероятность заражения. За сутки провели свыше тысячи таких исследований. Медики при этом уточняют: по-прежнему необходимо соблюдать меры профилактики, потому что коронавирус все еще распространяется в республике.