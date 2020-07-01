За сутки число пациентов, которые находятся в реанимациях, снизилось до полусотни

Всего же в госпиталях особо опасных инфекций лечатся немного больше тысячи жителей Кабардино-Балкарии, передает региональный оперштаб. Новых случаев заражения коронавирусом – 46. Общее число заболевших превысило пять тысяч триста. Медики наблюдают и за состоянием тех, кто лечится амбулаторно, а также следят за самочувствием людей, которые остаются дома в обязательной самоизоляции. Это жители, контактировавшие с зараженными. К ним регулярно приезжают специалисты, тестируют на наличие вируса. В целом за сутки таких исследований провели свыше тысячи. Общее число приближается к девяносто восьми с половиной тысячам. При необходимости людей направляют на компьютерную томографию. Если выявляют признаки вирусной пневмонии, больных госпитализируют – независимо от результатов теста на коронавирус. При этом в Минздраве республики отмечают, что количество пациентов, у которых поражение легочной ткани достигает шестидесяти процентов, снизилось в два раза. Добавлю, что количество выздоравливающих растет с каждым днем. Полностью избавились от недуга свыше четырёх тысяч двухсот жителей. За минувшие сутки – 119.