За службу в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в вузы и техникумы

За службу в армии – дополнительные баллы при поступлении в вузы и техникумы… Такое преимущество предлагают предоставлять абитуриентам. Законопроект Госдума уже приняла в первом чтении.
Сейчас в перечне достижений, которые учитываются при поступлении: призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности, спортивные заслуги… Теперь сюда добавится и военная служба.
Порядок учета индивидуальных достижений учебные заведения установят самостоятельно. При этом вуз может начислить молодому человеку не менее двух баллов за одно достижение. Общая сумма – не может превышать десяти.
В итоге баллы суммируются с теми, что абитуриенты получили по ЕГЭ. Инициативу поддержали федеральные Минпросвещения и Минобразования, профессиональное и вузовское сообщество.
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