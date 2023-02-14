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За службу в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в вузы и техникумы

За службу в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в вузы и техникумы

14.02.2023 | 10:01
За службу в армии – дополнительные баллы при поступлении в вузы и техникумы… Такое преимущество предлагают предоставлять абитуриентам. Законопроект Госдума уже приняла в первом чтении. Сейчас в перечне достижений, которые учитываются при поступлении: призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности, спортивные заслуги… Теперь сюда добавится и военная служба. Порядок учета индивидуальных достижений учебные заведения установят самостоятельно. При этом вуз может начислить молодому человеку не менее двух баллов за одно достижение. Общая сумма – не может превышать десяти. В итоге баллы суммируются с теми, что абитуриенты получили по ЕГЭ. Инициативу поддержали федеральные Минпросвещения и Минобразования, профессиональное и вузовское сообщество.   https://t.me/vestikbr
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