За работу в «красной зоне» увеличат стаж работы





Рабочий стаж медиков, которые помогали пациентам с коронавирусом, будут учитывать в двойном размере. Об этом рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда.

Новые правила подсчета стажа будут действовать для медработников, которые боролись с ковидом в период с первого января по 30 сентября нынешнего года. И коснутся поправки не только сотрудников госпиталей особо опасных инфекций. Одну рабочую смену засчитают за две и врачам скорой помощи. Досрочно выйти на пенсию также смогут и другие медики из тех, кто оказывал помощь пациентам вне больничных стен.

«Также день работы медицинских работников по оказанию помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также по оказанию помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлению отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировке пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации – учитывается также как 2 дня», — пояснил руководитель пресс-службы Отделения Пенсионного фонда России по КБР Михаил Битоков.

Помощь от медработников Кабардино-Балкарии уже получили свыше 11-ти тысяч ста человек – именно столько за все время заразились коронавирусом. По данным оперштаба, сейчас в госпиталях находятся чуть больше полутора тысяч пациентов, 88 из них – в реанимации. За сутки выявили 85 новых случаев инфекции. От последствий заражения умерли еще два человека. Это 73-летний житель Нарткалы и нальчанка 49-го года рождения. Каждый день специалисты проводят больше тысячи тестов. В целом их сделали уже 258 с лишним тысяч. В случае необходимости пациентов направляют на компьютерную томографию. Специалисты работают в режиме нон-стоп и напоминают, что болезнь особо опасна для людей старше 65-ти и тех, кто страдает серьезными хроническими недугами. Симптомы коронавируса схожи с признаками простуды и гриппа, а потому медики призывают не заниматься самолечением. Если здоровье пошатнулось, следует сразу же вызвать врача на дом. Ну и, конечно, соблюдать меры профилактики.