За парты – в сентябре: новый учебный год начнется в очном формате

Новый учебный год в России намерены начать 1 сентября в очном формате, переводить школы на дистанционное обучение не планируется, сообщили в Минпросвещении РФ.

В Минобрнауки России, в свою очередь, заверили, что вузы готовы зачислять абитуриентов по результатам ЕГЭ максимально быстро, несмотря на перенесенные сроки проведения единых госэкзаменов. Их начало сдвинули с 25 мая на 8 июня, и это еще не окончательное решение. Пока же школам рекомендовали закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, для 10-х – до 30 мая. Начальные и средние классы уже отучились. Кроме того, на следующий учебный год перенесли всероссийские проверочные работы.