«За нравственный подвиг учителя»





В Нальчике чествовали победителей межрегионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми. В этом году он юбилейный – 15-й.

Организаторы – Минобразования страны и Русская православная церковь. Награды получили девять педагогов, работающих в различных учебных заведениях СКФО. При выборе лучших члены жюри обращали внимание не только на опыт учителей, но и на их умение нестандартно подать материал и тем самым заинтересовать ребенка.

Руководитель профильного министерства Кабардино-Балкарии Анзор Езаов подчеркнул, что, работая с детьми, каждый из педагогов несет доброе и разумное миру. Часть обучающих программ, которые были представлены на конкурс, намерены использовать в других регионах страны.