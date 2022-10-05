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За незаконную рубку ценного бука в отношении жителя Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело

За незаконную рубку ценного бука в отношении жителя Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело

05.10.2022 | 11:21
За незаконную рубку ценного бука в отношении жителя Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. На территории Лескенского лесничества сотрудники МВД по КБР остановили лесовоз, гружённый буком восточным. Это довольно ценная порода дерева. Трое жителей села Урух, занимавшиеся перевозкой леса, признались, что спилили стволы по просьбе односельчанина, который пообещал им за работу вознаграждение. Полицейские проверили информацию. Она подтвердилась. Заказчиком незаконной заготовки бука был 45-летний местный житель. По его просьбе мужчины спилили пять деревьев и разделили их на 30 кряжей. Стражами правопорядка было изъято более 39 кубометров древесины. Согласно проведённому экспертами расчёту, сумма причинённого государству ущерба превысила 6,7 миллиона рублей. Кроме того, сотрудники полиции установили причастность заказчика рубки к аналогичному факту противоправных деяний. В июле 2022 года неустановленные лица по его просьбе спилили три бука восточных и доставили по месту его проживания. Сумма ущерба составила более 2,8 миллиона рублей. Следственным подразделением ОМВД России по Лескенскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия в отношении троих односельчан подозреваемого.  
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