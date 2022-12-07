За несколько лет в КБР капитально отремонтировали более 400 многоквартирных домов

За последние несколько лет в республике капитально отремонтировали более 400 многоквартирных домов. Об этом сегодня рассказали на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с руководителем Регионального оператора капремонта многоквартирных домов Мустафиром Кулиевым.
Как было отмечено, за последние два года некоммерческий фонд существенно увеличил собираемость взносов собственников жилья. Это позволило в 21-м восстановить 80 жилых строений, в 22-м – 50. Работы на некоторых объектах сейчас завершаются.
На встрече принято решение предоставить региональному оператору из бюджета республики субсидии на замену 67-ми аварийных лифтов. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков также поручил руководителю Фонда усилить работу с населением и тщательно следить за качеством капремонта домов.
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