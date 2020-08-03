За неделю почти на сотню снизилось число тех, кто лечится в стационаре от коронавируса





Сейчас там остаются 328 жителей республики, сообщает оперштаб. В реанимации – 25 пациентов. За сутки зарегистрировано 16 новых случаев заражения. Всего вирус обнаружили у шести с лишним тысяч человек. Больше 90 процентов из них полностью излечились. Ситуация с коронавирусом в республике стабильная. Людей, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, становится меньше. Вместе с тем медики по-прежнему рекомендуют следовать правилам профилактики: носить маски в людных местах, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, воздерживаться от рукопожатий и объятий при приветствии. Объясняют это тем, что коронавирус все еще распространяется, а потому осторожность необходима.