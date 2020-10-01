За минувшие сутки в республике зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом





Это данные, которые сегодня распространил региональный оперштаб. Общее число заболевших приближается к девяти с половиной тысячам. Почти 80 процентов – с инфекцией справились полностью. В госпиталях сейчас продолжают лечение 2117 пациентов. Это не только ковидные, но и те, у кого тесты на наличие вируса показали отрицательный результат. В реанимациях – 79 граждан. За минувшие сутки скончались двое. Это женщина и мужчина 45-го и 49-го года рождения соответственно, жители Зольского и Нальчика. Общее число погибших – 127 человек. Медики в очередной раз призывают не пренебрегать мерами профилактики: носить маски, чаще мы руки и соблюдать дистанцию.