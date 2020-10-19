За минувшие сутки в республике зарегистрировано 84 новых случая заражения





Выздоровевших – на половину меньше. Сообщает сегодня региональный оперштаб. Общее число инфицированных приближается к 9 тысячам. Почти 7 тысяч – с недугом справились полностью. В госпиталях сейчас продолжают лечение 1886 пациентов. Это не только ковидные, но и те, у кого тесты не подтвердили наличие вируса. В реанимациях – 80 граждан. За минувшие сутки скончались мужчина и женщина 47-го года рождения. Это жители Прохладного и Нальчика. Общее число погибших – 119 человек. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, сейчас Кабардино-Балкария – на 55-м месте среди регионов страны по числу ежедневно выявляемых случаев заражения. Врачи констатируют: 80 процентов заболевших переносят инфекцию в легкой и бессимптомной форме. То есть человек может даже не знать о том, что у него ковид, и при этом быть его переносчиком. Потому профилактика по-прежнему крайне необходима. Особо опасен вирус для людей старше 65-ти, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В целом жителям настоятельно рекомендуют надевать защитные маски в людных местах, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и избегать рукопожатий.