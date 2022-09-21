За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 152 новых случая заражения ковидом

Ежедневно с начала сентября в республике выявляют до 240 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 152 - сообщает сегодня региональный оперштаб.
В госпиталях особо опасных инфекций сейчас получают помощь свыше ста жителей, почти половина из них – дети. В кислородной терапии нуждаются 15 пациентов, девять – в отделениях реанимации. За сутки скончался 1 человек.
В целом на амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции – более двух с половиной тысяч жителей. Чтобы снизить риск заражения и исключить серьезные последствия болезни, врачи рекомендуют пройти вакцинацию.
Прививочные пункты работают во всех поликлиниках республики. Есть несколько видов препаратов, защищающих от коронавируса: “Спутник V”, он же “Гам-Ковид-Вак”, “ЭпиВакКорона” и “Ковивак”. В этом году появились и новые. “Салнавак” вводят внутримышечно, а “Конвасэл” – назально. К слову, “Спутник V” тоже есть в назальной форме. Им можно и впервые прививаться, и ревакцинироваться.
Параллельно в лечебных учреждениях идет иммунизация от гриппа. Поликлиники республики обеспечены 2 видами вакцин – “Ультрикс”, ее можно использовать в том числе будущим мамам, и “Совигрипп”.
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